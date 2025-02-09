µð¿Í¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Îº£¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö£Æ£ò£ï£í£Ç¡×¡£Âè£³²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤­£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿°éÀ®¥ë¡¼¥­¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£°éÀ®£²°Ì¤ÎËÙ¹¾ÀµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡áÊ¸À±·ÝÂçÉÕ¡á¤ÏÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÁà¤ë¡ÈÊÑ²½µå¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£ºò²Æ¤ÎÆÊÌÚÂç²ñ¤Ç£±»î¹ç£±£¹Ã¥»°¿¶¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥É¥¯¥¿¡¼£Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîµé¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡ö¡ö¡ö£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥­¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¡¦ËÙ¹¾¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é±¦ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤