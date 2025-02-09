20Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿ºÊ¤¬¡¢¼¡¤ËÁª¤ó¤À¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÙ¹¾ÆÆ»Ë¡Ë49ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÎ¥º§¤·¤Æ59ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦½÷À­¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÈË²Ú³¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¾®ÊÁ¤Î½÷À­¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÈÎÇä°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤ÏÂÅÄÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢64ºÐ¡Ë¤À¡£ºÆº§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤