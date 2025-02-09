Ã¦ÃºÁÇ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¡×=Decarbonization¡Ê¥Ç¥«¥Ü¥Ê¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÎ¬=¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©Ì±¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¡¢°¦É²¸©¤Ï8Æü¡¢¾¾»³»Ô¤ÎÂç³¹Æ»¾¦Å¹³¹¤Ç¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£100¿ÍÄ¶¤ÎÄ°½°¤òÁ°¤Ë¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼»þ¹­ÃÎ»ö¤é¤¬´Ä¶­ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤âIOC¤âÃ¦ÃºÁÇ¤ËÆ°¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦·Ð±Ä¤Ë¥×¥é¥¹¤âÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤ÎÀßÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÇ¯´ÖCO£²ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¸«¤¨¤ë