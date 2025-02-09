³«ºÅ40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂ¤·Á¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îº×Åµ¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025[Åß]¡×¤¬2025Ç¯2·î9Æü(Æü)¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î¥Û¡¼¥ë1¡Á¥Û¡¼¥ë8¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Wonder Festival 2025 Winter | ¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ÚÅß¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£https://wonfes.jp/specialsite/º£²ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷³«»Ï50¼þÇ¯¡ß³¤ÍÎÆ²60¼þÇ¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥¿¥Ä¥Î¥³¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¤¬