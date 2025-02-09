ÀéÍÕ¤Î2¶¯¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÆüÂÎÂçÇð¤ÎFW¾®Àô¥Ï¡¼¥Ç¥£¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÍ½´¶ÀéÍÕ¸©¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀèÆüËë¤òÊÄ¤¸¤¿¹â¹»Áª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤È¡¢Á°²ó¤ÎÁª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¤Î»ÔÎ©Á¥¶¶¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥¹Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö2¶¯¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤Ö¡£¤À¤¬¶áÇ¯¡¢¤³¤Î2¶¯¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Íèµ¨¡¢Èá´ê¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì2Éô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüÂÎÂçÇð¤À¡£2019Ç¯¤Ë