¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤È¤Î·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï2001Ç¯¤Ë¸µ½÷Í¥¤Î¹á¿¥¤µ¤ó¤È·ëº§¡£1ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¿Ê¹Ô¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬²ÃÆ£¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÈÖÁÈ¹±Îã¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºÊ¤È±Ç²è¤Î¼ñÌ£¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¹À¼¡¤Î¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡×¤È¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤³