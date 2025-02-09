ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤Ï¼«Æ°¤Ç³«¤¯¤¬¡¢¹Ù³°¤äÃÏÊý¤Ç¤Ï¾èµÒ¼«¤é¥Ü¥¿¥ó¤Ç³«¤±ÊÄ¤á¤¹¤ëÎó¼Ö¤Î¥É¥¢¡£ÆÃ¤ËÅß¾ì¤Ï³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¼ÖÆâ¤ËÎäµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢³«¤±¤¿ËÜ¿Í¤¬¤¹¤°¡ÚÊÄ¡Û¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÃÏÊýºß½»¤ÎÄ¹Ã«Àî±Ñ¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤¬ÄÌ¶Ð¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÃÏ¸µ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£