¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥«¡¼ÍÑÉÊÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤¢¤é¤º¡ª¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ë¥¢¤â¶Ã¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¡ÚÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡Û