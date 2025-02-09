¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤ÎÃíÌÜ¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂÐ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î°ìÀï¡£¸½ºß¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ì¥¢¥ë¤È2°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÀáÉé½ý¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ì¥¢¥ë¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬CB¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡£°ìÊý¤Î¥¢¥È¥ì