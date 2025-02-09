¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¬¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ê¡¼¥¦¥Ã¥È¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ4·î3Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡ª¥¬¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ê¡¼¥¦¥Ã¥È¤¬¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥Ìò¤ËËÜºî¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ìÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤Î¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¦ÆüËÜ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤äËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥È