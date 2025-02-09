¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤ÇÂçÃ«¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÀãÁü¤¬ÏÃÂê¤Ëº£Ç¯¤âËÌ³¤Æ»¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢µðÂç¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ»Ô¤Ç4Æü¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÀãÁü¤¬ÅÐ¾ì¡£»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¤­¤¿¤­¤Ä¤Í¡×¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤¿¤Î¤Ï72ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÆÆÄ¡¦ÎëÌÚÇî»ì¤µ¤ó¤À¡£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ÓÁü²è²È¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï