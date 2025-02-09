³§¤µ¤Þ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÈþÈý¤Î¥×¥íSAORI¤Ç¤¹¡ª´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ëÈýÌÓ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÈýÆ¬¡×¡ª¼Â¤ÏÈýÆ¬¤¬ÉÔ¼«Á³¤À¤È¤ª´éÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°­¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢NG¤ÊÈýÆ¬¤ÎÆÃÄ§¡õ¹¤È´¤±ÈýÆ¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é?»Í³Ñ¤¤ÈýÆ¬»Í³Ñ¤¤ÈýÆ¬¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤Î·Á¤¬¹Å¤¯¸«¤¨´éÁ´ÂÎ¤¬¸·¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈýÆ¬¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Í³Ñ¤¯³Ñ¤Ð¤Ã¤¿·Á