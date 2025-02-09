¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ç¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È50¸Ä¤âÆþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È♡IKEA¤Ë30¸ÄÆþ¤ê¤Ç400±ß¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È300±ß¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡¢50¸Ä¡Ë²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆþ¤ê¿ô¡§50¸ÄÈÎÇä¥·¥ç¥Ã