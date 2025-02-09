¡Ú¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç8Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿Àï¤Ç¸åÈ¾17Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï3¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î»°¸Í½Ø²ð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£