¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç8Æü¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Î¸Å¶¶µü¸è¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë