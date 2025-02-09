¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡Û¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥Þ¥ó ¥Ê¥¤¥é¡¼¥È ¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÊAman Nai Lert Bangkok¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î2Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥¢¥«¥È¥­¡×²°³°¥×¡¼¥ë¤ä¥Ð¡¼Ê»Àß¢¡¥¢¥Þ¥ó¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ô·¿¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥êÎÐË­¤«¤Ê¥Ê¥¤¥é¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Þ¥ó ¥Ê¥¤¥é¡¼¥È ¥Ð¥ó¥³¥¯¡×¤Ï¡¢52¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¡¢Àì⽤»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤¿²ñ°÷À©¡ÖAman Club¡Ê¥¢¥Þ¥ó¥¯¥é