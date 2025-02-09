»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¤¬¡¢»ùÆ¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¿¦°÷¡¢¿û¸¶°ìÀµÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿û¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£·î4Æü¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¤Î»ùÆ¸¤ËÂÐ¤·¡¢»ÜÀß¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ùÆ¸¤Ï¿û¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬¶Ð¤á¤ë¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢7Æü¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤ËÈï³²¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£