À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½½¢Ç¤½éÆü¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿·ÂçÅýÎÎ¤Î»×¹Í¤òÆÉ¤ß²ò¤¯WHOÃ¦Âà¡¢ÆîÉô¹ñ¶­¤ÎÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¡¢Â¿ÍÍÀ­À¯ºö¤ÎÅ±ÇÑ¡½¡½¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤Ï½¢Ç¤½éÆü¤«¤éÂçÅýÎÎÎá¤òÏ¢È¯¡£À¤³¦¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¥Ë¥é¤ß¤ò¤­¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥£¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡Ê74¡Ë¤éÀ¯¼£¤Î¥×¥í¤¬µî¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ï¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤À¤é¤±¡£¥Ö¥ì¡¼¥­¤Î¤Ê¤¤Âè£²¼¡À¯¸¢¤¬