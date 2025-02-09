¡ÈÆáÇÆ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¡¢¡ÈÃæ³Ø»þÂå50¿Í¤Î·ö²Þ¤òÀ©°µ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä²­Æì¤Î·ö²ÞÈÖÄ¹¤¬BreakingDown¥ë¡¼¥ë¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£ËÌ³¤Æ»¤Î·ö²Þ¼«Ëý¤ÈÀï¤¦¤â¡¢¾×·â¤Î¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¸ý¤À¤±¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤³¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆáÇÆ¤Î¡ÈÅÁÀâ¡ÉºÇ¶²ÈÖÄ¹¤¬¾×·â¥À¥¦¥ó7Æü¡¢Ä«ÁÒ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¡ØBreakingDown15¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·²ó¤¬¸ø³«¡£ÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤É¤³¤¬·ö