¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬Àè·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÅç¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Î½é´ü¤Ë¾å°Ì7°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¿À7¡×¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°·ëÀ®20¼þÇ¯¤ÎAKB48¡¢¸µÁÄ¿À7¤Î¸½ºß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õ¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡õÈÄÌîÍ§Èþ¡õ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é¡È½éÂå¿À7¡ÉºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¢£ÂçÅçÍ¥»ÒÂè2²ó¡¢Âè4²ó¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç¤Ï