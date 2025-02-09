ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°ÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢8Æü¤ÎFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ç¶¯¹ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò2-1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¸åÈ¾12Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ãø¡ªKaoruuuuuuuuuuuu 🇯🇵@OfficialBHAFC's star shows his quality with a beautiful finish#EmiratesFACup pic.twitter.com/1bmvZUXZWG— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êGK¤ò½Ð¤·È´¤¯µ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È