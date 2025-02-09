¥ì¥Ð¥Î¥ó¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â­¤µ¤»¤¿¥Ê¥ï¥Õ¡¦¥µ¥é¡¼¥à¼óÁê¡á8Æü¡¢¥Ð¡¼¥Ö¥À¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ç8Æü¡¢¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¡ÊICJ¡Ë¤Î¥Ê¥ï¥Õ¡¦¥µ¥é¡¼¥àÁ°½êÄ¹¤ò¼óÁê¤È¤¹¤ë¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â­¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÁÈ³Õ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£¥µ¥é¡¼¥à»á¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é»Ù±ç¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¡£¹ñÆâ¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤­¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é