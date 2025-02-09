¡þFUJIFILM SUPER CUP 2025¡ÖNEXT GENERATION MATCH¡×U18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´4-1ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´(8Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)U18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ÂÐÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ëU18¤ÎMFÄ¹Æî³«»ËÁª¼ê(15)¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬Àä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£U18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£Ä¹ÆîÁª¼ê¤Ï¡¢Ì£Êý¤Î¥´¡¼¥ë¥­¥Ã¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò