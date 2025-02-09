2·î14Æü¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡£º£Ç¯¤Ï¡È¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤ò¼õ¤±¡¢É´²ßÅ¹¤ÎºÅ»ö¤äÂç·¿»¨²ßÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹©É×¤È¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡Ö1³äÄøÅÙ¤ÏÃÍ¾å¤²¡×¤Î¾õ¶·¡È¾Æ¤­²Û»Ò¡É¤Ç¹©É×°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Î¡Ø¡Á¥Ñ¥êÈ¯¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Îº×Åµ¡Á¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é 2025¡Ù¡Ê14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë¡£º£Ç¯¤Ç23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¹ñÆâ³°¤Î1