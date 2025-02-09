¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö2·î8ÆüÌë¡¢µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Çµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¦Æ±²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤ÈÀ¼¹â¤Ç¤«¤Ê¤ê¸ÄÀ­¶¯Îõ¤Ç¡¢¶²¤í¤·