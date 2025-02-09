ÂçÃ«¤Ë¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿å¸¶Èï¹ð¡£¤½¤Îºá¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ÎÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¡»¡¤Îµá·ºÄÌ¤ê¤Ë4Ç¯9¤«·î¤Î¶Øîþ·º¤ÈÆ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌó1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯6700Ëü±ß¡Ë¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛNY»æ¤¬¼ý¤á¤¿¾×·â¸½¶· ¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô