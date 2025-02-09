Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤­¤¿?µ¬³Ê³°¤Î²øÊª?¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤¬¡¢½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡£¸¶½É¤Ý¤à¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö?¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹?£Í£á£ø£È£å£á£ò£ô¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¡¢·è¾¡Àï¡Ê£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¤Ï¡Öµý³Ú¶¦ÌÄ¡×¡ÊÃæÅçæÆ»Ò¡õ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥ò¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¹ÓÃÏ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿À­ÊÌÇ¯ÎðÉÔÌÀ¤Î¼«¾Î¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡£µ¬³Ê³°¤Î²øÎÏ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶²ÉÝ