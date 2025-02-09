¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î²¬ºê¿µ»Ê»á¤¬¡¢£²·î£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡ÖFOOT¡ßBRAIN¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££³½µÏ¢Â³´ë²è¤Î£²²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î£´¤«¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿²¤½£¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç£²¥¯¥é¥ÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¡Ê¸½¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤«