ºòµ¨ÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï20¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤ÎÅêµå¤È¡¢Ìî¼ê¤Ç20»î¹ç°Ê¾å¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡Ê1»î¹ç3ÂÇÀÊ°Ê¾å¡Ë¤ò¡Ö¸½ºß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«Á°Ç¯¤Î¤É¤Á¤é¤«¡×¤ÇËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ò·ï¤¬¡Ö¸½ºß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¡×¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®ÅÐÏ¿¤Ï20Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï26¿Í¤Ç¡¢Åê¼ê¤Ï13¿Í¤Þ¤Ç¤ÈÄê¤á¤é