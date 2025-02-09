º£µ¨ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Åì³¤¤ä¶áµ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç»ö¸Î¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¡¢2·î8ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ë50cm¤Î¹ßÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀã¤ÎÀÑ¤â¤é¤Ê¤¤Åì³¤¤ä¶áµ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç8cm¤Ê¤ÉÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç»ö¸Î¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹­Åç¡¦¸â»Ô¤Ç¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿