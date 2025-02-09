¢£¡ÖÍºÌé¤¯¤ó¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ö¤¿¤«ÃçÎÉ¤·¡× ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌù¹¨ÂÀ¤¬¸ø³«¤·¤¿¹âÌÚÍºÌé¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¥·¥ç¥Ã¥È Hey! Say! JUMPÌù¹¨ÂÀ¤¬¥á¥ó¥Ðー¤Î¹âÌÚÍºÌé¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÖÍºÌé¤¬ÄÁ¤·¤¯¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤ëµ×¡¹¤Ë°û¤ó¤Ç¤ë»Ñ¸«¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¹âÌÚ¤¬ÊÒ¼ê¤Ë°û¤ßÊª¤ò»ý¤Á¡¢´ã¤òÊÄ¤¸¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Hey! Say! JUMP¤Ï¸½ºß¡ØHey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H¡Ü¡Ù¡Ê¢¨