FAÇÕ4²óÀï¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥ì¥¤¥¹¡¢¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬ÀèÈ¯¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯¿·ÀïÎÏ¤Î¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆºÇÁ°Àþ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÄÅ¸³«¤Ë¡£¼ã¤¤¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥ì¥¤¥¹¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï3Ê¬¤Î