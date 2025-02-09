[2.8 ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ ¿À¸Í 0-2 ¹­Åç ¹ñÎ©]¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾25Ê¬¡£¤½¤Î1Ê¬Á°¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬¤¤¤­¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¡£±¦CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£MF¿ûÂçµ±¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ½³¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È³ÑÅÙ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀDF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¤¤¿¡£¹­Åç¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï¹­¤¬¤ê¡¢2-0¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢Éð