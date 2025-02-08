°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIVE SDD 2025¡×¡ÊFM OSAKA¼çºÅ¡Ë¤¬8Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£STARDUST REVUE¡¢TRF¡¢SOPHIA¡¢Ä¶¤È¤­¤á¤­ÀëÅÁÉô¤é8ÁÈ¤¬²Î¤òÈäÏª¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÅö½é¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëTRF¤ÎDJ KOO¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò1¤Ä¤Ë¡ª°û¼ò±¿Å¾¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë²ñ¾ì¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿10Ç¯¡ÖLIVE SDD¡×¤«¤é