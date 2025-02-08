84Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ËÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î60ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£(¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼X@maipeko¤è¤ê)8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖTHE À¤Âå´¶¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡£1984Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡×(TBS)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Á¾²æãù»ÒÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¤¤È¤¦¤Ï¡¢DREAMS COME TRUE¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£4·î