¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëŽ¢Maison de FLEUR(¥á¥¾¥ó ¥É ¥Õ¥ëー¥ë)Ž£¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂåÉ½¤¹¤ëŽ¢MARY QUANT(¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È)Ž£¤È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥á¥¾¥ó ¥É ¥Õ¥ëー¥ëÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°EC¥µ¥¤¥ÈŽ¢STRIPE CLUBŽ£¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ MARY QUANT¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢