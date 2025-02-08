ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ØHASHTAG HOUSE¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬2·î8Æü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¡£»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¿ë¤ËÍ¥¾¡¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¡ÖÃËËá¤­¥Ï¥¦¥¹¡×¡ØHASHTAG HOUSE¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éSNS¥¹¥­¥ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Ï¶¦Æ±À¸³èÃæ¤ËÁ´°÷¤Ç1¤Ä¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤ÏºÆÀ¸