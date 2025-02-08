RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¥â¥ó¥º¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤Ç¡¢2019Ç¯¤ËPSG¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢2022Ç¯¤ËPSV¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆPSG¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ë¤è