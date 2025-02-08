Image: WHOI-MISO, D. Fornari, S. A. Soule, WHOI/NSF/2022, Woods Hole Oceanographic Institution ÃÏ¾å¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¿¼³¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿ÀÈëÅª¡£¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÍ­Ì¾¤ÊÍ­¿ÍÀø¿åÄ´ººÄú¥¢¥ë¥Ó¥ó¹æ¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¡¢Àø¿å²ÄÇ½¤Ê¿å¿¼¤¬Ìó6,500m¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¤Äì¤òÃµºº¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£³¤Äì¤Î