¥­¥ã¥Ð¾î¤¬Àã»³¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥ó¥×¥é¤Ëµ¤¤ò»È¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¸«¤¨¤½¤¦¡×¿Íµ¤¥­¥ã¥Ð¾î¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î¼Ì¿¿2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#17¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥­¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ­¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤­½÷À­¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À­¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥­¡¼¡£¥²¥¹