[2.8 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè21Àá](Europa-Park Stadion)¢¨23:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]ÀèÈ¯GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ëDF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥ÈDF 25 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼MF 8 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥óMF 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥ÁMF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©MF 42 Æ²°ÂÎ§FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼¹µ¤¨GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢