¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È2°Ì¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¼«¿È½é¤Î¡È¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ËÎ×¤àFW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö1¡×¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÏÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÀï¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£½Ð¾ì¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¾¡¤Æ¤ë¤³¤È