£Ä£å£Î£Á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢£´·î£²£²Æü¤«¤é£²£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ù£Ï£Ë£Ï£È£Á£Í£Á£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡ù£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì£²£°£²£µ£Ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä£â£ù¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±£±Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¡Ö£Ù£Ï£Ë£Ï£È£Á£Í£Á£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡ù£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥«¥ï¥¤¥¤²½·×²è¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤Ç¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤òµ­¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Á´ÌÌ¤Ë