¡þ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥åÂè10Æü¡Ê2025Ç¯2·î8Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ï¥Ö¡ËÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡Ê¥ª¥¦¡¦¥½¥­¥ó¡¢24¡Ë¡¢Æ±2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥É¥ó¡¢19¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤¬3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂæÏÑ¥Ú¥¢¤ò²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤È2°Ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£²¦Á¿¶Ö¤Ï¡ÖÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤À¤¬