¿å¸Í»Ô¤Î£²£°£²£´Ç¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¼Æ¦¹ØÆþ³Û¤ÏÁ´¹ñ£µ°Ì¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Î£³°Ì¤«¤éÆó¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢£·ÆüÈ¯É½¤ÎÁíÌ³¾Ê²È·×Ä´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ó°ÌÃ¥´Ô¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÈÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î·×£µ£²¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£²¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÎÇ¯´Ö¹ØÆþ³Û¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±°Ì¤ÏÊ¡Åç»Ô¤Î£·£¸£³£°±ß¤Ç¡¢£²°Ì¤Ï½©ÅÄ»Ô¤Î£·£±£¹£¹±ß¡¢£³°Ì¤ÏÀÄ¿¹»Ô¤Î£¶£¹£¸£´±ß¡¢£´°Ì¤ÏÀ¹²¬»Ô¤Î£¶£·£¶£¹±ß¤À¤Ã¤¿¡£¿å¸Í»Ô¤Ï£¶£¶£²£·±ß