¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤Î½÷¹¥¤­¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´Øº¬¤¬ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ð¤¬¥²¥¹¥È¤Î²ó¤Ï?»È¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ð¤Ã¤«¤ê?¤È´Øº¬¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Î½÷À­¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£Åì¥Ö¥¯¥í¤Î½÷À­¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê