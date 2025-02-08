2·î8Æü ¸ø³« ¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ê·î´©¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æºî²è¤òÌ³¤á¤ëÌ¡²è²È¤Î¤Í¤³¥¯¥é¥²»á¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÏºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö·î¤ÎÀº¡×¤Î¤â¤Î¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï°Û¹ñ¤ÎÆÃ»È¤Î¡É·î¤ÎÀº¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç­Ç­¤ÎÈëºö¤Ë¤è¤ê¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢ºòÆü2·î7Æü¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤Ë¤Æ¡¢·î¤Î