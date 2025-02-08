Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦Åìµ×Î±ÊÆ»ÔÂì»³¤Î5³¬·ú¤Æ¶¦Æ±½»Âð¤Î1³¬ÉôÊ¬¤Ç²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤±¤¬¿Í¤¬1¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£