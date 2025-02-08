ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¸¶È¯·ÙÈ÷¤ÇÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷Åò¤ÎÃ¦°á½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Åç¸©·Ù¤Ï8Æü¡¢ËÌ³¤Æ»·Ùµ¡Æ°Ââ½äºº¡¢ÀéÍÕ½ÓÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤ò·úÂ¤Êª¿¯ÆþÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀ­ÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢7Æü¸á¸å10»þ35Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡Åç¸©ÉÙ²¬Ä®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷Åò¤ÎÃ¦°á½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÆþÍá¤ò½ª¤¨¤ÆÃ¦