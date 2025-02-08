Àº¿À¼À´µ¤Î¡ÖÅý¹ç¼ºÄ´¾É¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¾¾ËÜ¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ï¥¦¥¹²Ã²ìÃ«¤¬¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»²²ÃÈñ¤Î¶â³ÛÀßÄê¤òÍýÍ³¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Ï¥¦¥¹²Ã²ìÃ«¤Ï9Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Á°Æü8Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Åö³º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»²²ÃÈñ3000±ß¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌµÎÁ¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó